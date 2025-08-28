Разработан тест для одновременного выявления 25 различных вирусов

«Ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.