Глава Новосибирской области Андрей Травников вошёл в топ-15 губернаторов России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2025 года.
По данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», высокий результат Травникова объясняется активной работой в сфере инноваций, международного сотрудничества и поддержки участников СВО, пишет Горсайт.
В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» регион презентовал внедрение ИТ-решений и технологий искусственного интеллекта в социальную и экономическую сферу. На форуме присутствовал зампред правительства России Дмитрий Григоренко.
Новосибирская область также успешно развивает внешнеэкономические связи. Делегация региона во главе с Травниковым приняла участие в Форуме регионального торгово-экономического сотрудничества Китая и стран ШОС.
Внутри региона активно ведутся работы по модернизации инфраструктуры: в 2025 году на ремонт улиц выделено 1,7 млрд рублей, введён новый участок Восточного обхода, реализуются программы привлечения молодых специалистов в сельские районы. Аграрии получили более 2 млрд рублей поддержки, а жители активно участвуют в программе ГТО.
Культурная и социальная сфера региона также развивается: Новосибирск стал единственным финалистом конкурса «Культурная столица — 2027» от СФО. Благодаря комплексному подходу к развитию региона и стабильной работе губернатора, Новосибирская область удерживает высокие позиции в национальном рейтинге.