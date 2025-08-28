Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Новосибирской области Андрей Травников вошёл в топ-15 губернаторов России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2025 года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2025 года.

По данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», высокий результат Травникова объясняется активной работой в сфере инноваций, международного сотрудничества и поддержки участников СВО, пишет Горсайт.

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» регион презентовал внедрение ИТ-решений и технологий искусственного интеллекта в социальную и экономическую сферу. На форуме присутствовал зампред правительства России Дмитрий Григоренко.

Новосибирская область также успешно развивает внешнеэкономические связи. Делегация региона во главе с Травниковым приняла участие в Форуме регионального торгово-экономического сотрудничества Китая и стран ШОС.

Внутри региона активно ведутся работы по модернизации инфраструктуры: в 2025 году на ремонт улиц выделено 1,7 млрд рублей, введён новый участок Восточного обхода, реализуются программы привлечения молодых специалистов в сельские районы. Аграрии получили более 2 млрд рублей поддержки, а жители активно участвуют в программе ГТО.

Культурная и социальная сфера региона также развивается: Новосибирск стал единственным финалистом конкурса «Культурная столица — 2027» от СФО. Благодаря комплексному подходу к развитию региона и стабильной работе губернатора, Новосибирская область удерживает высокие позиции в национальном рейтинге.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше