Глава Новосибирской области Андрей Травников вошёл в топ-15 губернаторов России

Внутри региона активно ведутся работы по модернизации инфраструктуры: в 2025 году на ремонт улиц выделено 1,7 млрд рублей, введён новый участок Восточного обхода, реализуются программы привлечения молодых специалистов в сельские районы. Аграрии получили более 2 млрд рублей поддержки, а жители активно участвуют в программе ГТО.