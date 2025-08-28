Юрий Слюсарь предложил создать в Ростовской области аналог «Орленка»

— В советские годы существовала мощная система работы с молодежью с развитой инфраструктурой — Комсомолом. Не скажу, что в те годы у комсомольцев была двойная мораль: молодежь была цельной в идейном смысле, не восхваляли партию, а обсуждали важные темы. Делали это откровенно и с энтузиазмом, — вспоминает глава региона.