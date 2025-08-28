Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь предложил создать в Ростовской области аналог «Орленка»

Глава Ростовской области намерен усилить работу с молодежью региона.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился планами о возрождении сильного молодежного движения на Дону. Об этом глава региона сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.

На мысль натолкнул вопрос журналиста «КП — Ростов-на-Дону», напомнивший об одной из статей Юрия Слюсаря в газете «Московский Комсомолец», вышедших еще в 1989 году. Тогда он учился в 10 классе. После публикации его пригласили по линии комсомольского движения в Москву с докладом.

— В советские годы существовала мощная система работы с молодежью с развитой инфраструктурой — Комсомолом. Не скажу, что в те годы у комсомольцев была двойная мораль: молодежь была цельной в идейном смысле, не восхваляли партию, а обсуждали важные темы. Делали это откровенно и с энтузиазмом, — вспоминает глава региона.

Сейчас, считает Юрий Борисович, в области снова есть запрос на сильную молодежную политику. Опыт прошлого хотят возродить.

— На Дальнем Востоке работает Всероссийский детский центр «Океан», на Черном море — «Орленок». Ростовской области тоже нужен свой мощный молодежный центр, важно разрабатывать новую систему вовлечения молодежи в общественные дела. Она будет учитывать современные реалии и потребности молодого поколения.