В адыгейском селе Еленовском модернизировали библиотеку-филиал

Торжественное открытие библиотеки-филиала № 6 в селе Еленовском Республики Адыгеи состоится 30 сентября. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе.
В здании установили современную мебель, интерактивное оборудование, провели светодиодное освещение и подключили систему видеонаблюдения. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья там расширили дверные проемы, оборудовали специализированный санузел и установили пандус.
Книжный фонд библиотеки пополнился на 2090 новых экземпляров. Среди них — художественная литература, детективы, фантастика, военные и романтические романы, триллеры и мистические произведения. Сейчас учреждение готовят к открытию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.