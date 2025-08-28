Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В адыгейском селе Еленовском модернизировали библиотеку-филиал

Торжественное открытие учреждения состоится 30 сентября.

Торжественное открытие библиотеки-филиала № 6 в селе Еленовском Республики Адыгеи состоится 30 сентября. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном проектном офисе.

В здании установили современную мебель, интерактивное оборудование, провели светодиодное освещение и подключили систему видеонаблюдения. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья там расширили дверные проемы, оборудовали специализированный санузел и установили пандус.

Книжный фонд библиотеки пополнился на 2090 новых экземпляров. Среди них — художественная литература, детективы, фантастика, военные и романтические романы, триллеры и мистические произведения. Сейчас учреждение готовят к открытию.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.