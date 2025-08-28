Ричмонд
В Новосибирском Кольцово построят современный культурный центр для симфонического оркестра

На XII Международном форуме «Технопром» Новосибирская филармония подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией наукограда Кольцово. Документ подписали генеральный директор филармонии Анна Терешкова и глава Кольцово Николай Красников, пишет АиФ-Новосибирск.

Главная цель соглашения — создать условия для культурного досуга жителей Кольцово. В рамках проекта планируется строительство Многофункционального культурного центра с элементами конгресс-холла. Особое внимание уделят разработке современного концертного зала, способного принимать симфонические, народные и камерные оркестры, хоровые коллективы и другие творческие объединения.

По словам Анны Терешковой, комплекс будет соответствовать международным стандартам и станет новым культурным центром притяжения как для жителей региона, так и для туристов.