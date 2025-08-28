Рэперу Элджею не присвоят звание почетного жителя Новосибирска

— Когда я предложил тему про Элджея, я знал, что будут споры. Для кого-то он — символ новой музыки и большой сцены, для других — неоднозначный персонаж с имиджем, который вызывает вопросы. И это нормально: артисты всегда вызывают разные эмоции. Моя задача была не «назначить» кого-то, а инициировать дискуссию: кого мы в Новосибирске считаем достойными почётного звания? Элджей или кто-то другой — вопрос открытый. Я предложил, чтобы разговор начался. Он начался. Дальше — решать обществу и власти, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Турцев.