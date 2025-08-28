Движение на ряде улиц в центре Москвы будут перекрывать 28 августа — 6 сентября

«В период с 23:30 28 августа до 3:00 29 августа, с 23:30 2 сентября до 3:00 3 сентября и 6 сентября с 11:00 до 12:00 будут закрыты для движения (не более 10 минут) Большой Устьинский мост, Устьинский проезд, Яузский и Покровский бульвары, а также участок Садовнического проезда. Это связано с проведением мероприятия», — говорится в сообщении.