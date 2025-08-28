Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на ряде улиц в центре Москвы будут перекрывать 28 августа — 6 сентября

Движение транспорта на ряде участков в центре Москвы будет перекрываться с 28 августа по 6 сентября из-за проведения мероприятия, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 23:30 28 августа до 3:00 29 августа, с 23:30 2 сентября до 3:00 3 сентября и 6 сентября с 11:00 до 12:00 будут закрыты для движения (не более 10 минут) Большой Устьинский мост, Устьинский проезд, Яузский и Покровский бульвары, а также участок Садовнического проезда. Это связано с проведением мероприятия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия будут вводить на следующих участках: Садовнический проезд от д. 22/24, стр. 1 по Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста; Большой Устьинский мост; Устьинский проезд от Большого Устьинского моста до ул. Яузская; Яузский бульвар от ул. Яузская до Подколокольного пер.; Покровский бульвар от Подколокольного пер. до ул. Покровка.