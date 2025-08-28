Проверили тревожные кнопки и работу охраны: в школах Волгограда прошли учения

28 августа 2025 года по всей стране начались всероссийские учения в школах. Перед тем, как дети сядут за парты, нужно убедиться, что в случае ЧП они под защитой. В Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, МЧС, МВД под контролем Национального антитеррористического комитета устроили тренировки в учебных заведениях, чтобы еще раз отработать взаимодействие экстренных служб, проверить все важнейшие системы, провести инструктаж с педагогами.