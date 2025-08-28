Проверили тревожные кнопки и работу охраны: в школах Волгограда прошли учения

28 августа 2025 года по всей стране начались всероссийские учения в школах. Перед тем, как дети сядут за парты, нужно убедиться, что в случае ЧП они под защитой. В Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, МЧС, МВД под контролем Национального антитеррористического комитета устроили тренировки в учебных заведениях, чтобы еще раз отработать взаимодействие экстренных служб, проверить все важнейшие системы, провести инструктаж с педагогами.
«Наличие в школах технических средств и сотрудников охраны способны обеспечить лишь базовый уровень защиты. Необходимо регулярное обучение руководителей и педагогов действиям в нештатных ситуациях, а также отработка вопросов взаимодействия экстренных служб», — отметил глава МЧС Александр Куренков.
Как рассказали в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники вневедомственной охраны отрабатывал алгоритм оперативного прибытия и взаимодействия с персоналом школы, учащимися, в разных нештатных ситуациях. Еще раз во всех образовательных учреждениях проверили, в каком состоянии находятся технические средства охраны, оповещения находящихся в здании людей.
Немалую роль в критических ситуациях играет и грамотное поведение самих школьников. С ними в начале года еще раз проведут занятия.
— Тематические уроки и инструктажи по соблюдению требований и правил безопасности пройдут в начале каждого учебного года во всех школах, — подчеркнул замначальника отдела вневедомственной охраны по Волгограду Андрей Максимов.