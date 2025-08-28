Гранатометчик из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Гранатометчик Сергей Гущин из Ольхонского района погиб в зоне специальной военной операции. Бойца не стало 26 ноября 2024 года. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Андрей Тыхеев, срочную службу Сергей проходил в сухопутный войсках Восточного военного округа в должности старшего оператора радиосвязи.