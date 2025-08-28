Гранатометчик из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Гранатометчик Сергей Гущин из Ольхонского района погиб в зоне специальной военной операции. Бойца не стало 26 ноября 2024 года. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Андрей Тыхеев, срочную службу Сергей проходил в сухопутный войсках Восточного военного округа в должности старшего оператора радиосвязи.
— В зону СВО его призвали по мобилизации 25 октября 2022 года. За успешное выполнение задач Гущина наградили медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — рассказал глава Ольхонского района.
У него осталась жена и сын. С погибшим военнослужащим простятся 29 августа. Администрация Ольхонского района и районная Дума выражают искренние, глубокие соболезнования родным Сергея.
