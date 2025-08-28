В Челябинской области откроются четыре кластера проекта «Профессионалитет»

Четыре новых кластера проекта «Профессионалитет» откроются в Челябинской области 1 сентября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Два кластера, связанные с горнодобывающей отраслью, созданы на базе Саткинского горно-керамического колледжа им. А. К. Савина и Пластовского горно-технологического колледжа. Юрюзанский технологический техникум будет развивать кластер по направлению «Атомная промышленность». А на базе Ашинского индустриального техникума будут реализовываться программы профессионального образования по направлению «Металлургия».
Предприятиями, которые будут принимать участие в образовательных процессах, стали компания «Магнезит», занимающаяся производством огнеупоров, «Южуралзолото Группа Компаний», приборостроительный завод имени К. А. Володина и «Ашинский металлургический завод».
«“Профессионалитет” — серьезный драйвер развития экономики региона. Область остается одним из лидеров проекта. При этом хочу отметить качественное содержание — партнерами программы становятся сильные региональные предприятия. Новые кластеры, которые откроются с 1 сентября этого года, реализуют свои программы при участии промышленных предприятий и колледжей, расположенных вне областного центра, но имеющих огромное значение в регионе. Таким образом, мы повышаем привлекательность территорий, создаем перспективы для молодежи области и обеспечиваем кадрами важные для экономики предприятия Южного Урала», — отметил министр образования и науки региона Виталий Литке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.