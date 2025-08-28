В Челябинской области откроются четыре кластера проекта «Профессионалитет»

«“Профессионалитет” — серьезный драйвер развития экономики региона. Область остается одним из лидеров проекта. При этом хочу отметить качественное содержание — партнерами программы становятся сильные региональные предприятия. Новые кластеры, которые откроются с 1 сентября этого года, реализуют свои программы при участии промышленных предприятий и колледжей, расположенных вне областного центра, но имеющих огромное значение в регионе. Таким образом, мы повышаем привлекательность территорий, создаем перспективы для молодежи области и обеспечиваем кадрами важные для экономики предприятия Южного Урала», — отметил министр образования и науки региона Виталий Литке.