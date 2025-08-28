В Петербурге создали систему распознавания эмоций по видео и речи

Ученые полагают одной из задач дальнейшего внедрения ИИ-сервисов в жизнь человека — научить искусственный интеллект распознавать весь спектр разнородной информации: речь, мимику, жесты, взгляд, поведение, а также текстовую информацию. Подобные системы смогут работать даже в сложных условиях шума, плохого освещения или когда человек просто молчит или не смотрит в камеру. Более того, ИИ-сервисы смогут распознавать даже сарказм или иронию, когда смысл сказанного не совпадает с интонацией или выражением лица.