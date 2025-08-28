На Урале разработали новый способ анализа снимков в сфере офтальмологии

Электроретинография — не самый распространенный в клиниках метод — это тест, в котором сетчатка глаза человека реагирует на вспышки света, вырабатывая электрический сигнал, который улавливает специальный аппарат и строит график. По получившемуся рисунку врачи ставят диагноз, однако графики сложные, а признаки болезней размыты, что усложняет постановку диагноза. Способ, который предложили исследователи УрФУ, повышает точность графиков до 91%. Алгоритм обрабатывает снимки ЭРГ несколькими методами: удаляет помехи, вызванные движением глаз, приводит данные к единому формату, с помощью своей базы данных распознает десятки признаков болезней — получаются снимки с высокой точностью, по которым врач может поставить диагноз и принять решение о лечении.