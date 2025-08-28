Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре

По данным Узгидромета, в первой половине сентября средняя дневная температура по большей части территории республики составляет 30−33 градуса, а во второй половине месяца — 26−29 градусов. В особо тёплые дни столбик термометра может подниматься до 35−37 градусов, а на юге — до 39−40 градусов. Абсолютные максимумы сентября в отдельных районах доходят до 41−43 градусов.