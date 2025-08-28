Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре

Просто жара становится мягче, а сама атмосфера — комфортнее. Недаром сентябрь называют бархатным сезоном: бодрящая прохлада утром, тёплые, но не изнуряющие дни создают идеальные условия для прогулок, путешествий и отдыха на природе.
По данным Узгидромета, в первой половине сентября средняя дневная температура по большей части территории республики составляет 30−33 градуса, а во второй половине месяца — 26−29 градусов. В особо тёплые дни столбик термометра может подниматься до 35−37 градусов, а на юге — до 39−40 градусов. Абсолютные максимумы сентября в отдельных районах доходят до 41−43 градусов.
Что будет в этот раз.
В первой декаде месяца (1−10 сентября) ожидается преимущественно малооблачная и сухая погода с приятной температурой. Ночью и ранним утром температура составит 15−20 градусов, днём воздух будет прогреваться до 30−35 градусов, а иногда и до 37 градусов.
Во второй половине сентября температура начнёт немного снижаться: ночью станет прохладнее — 8−13 градусов, днём — от 20−25 градусов до 30−35 градусов в тёплые дни.
Среднемесячная температура ожидается около или на 1−1,5 градуса выше климатической нормы.
Синоптики отмечают, что кратковременные дожди возможны лишь в отдельные дни (1−2 дня) во второй половине месяца.