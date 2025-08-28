В Ярославской области обновили дорогу в направлении поселка Красный Бор

«По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” завершили капитальный ремонт дороги от областной больницы в сторону поселка Красный Бор. Обновили участок в 1,6 километра. Важно, что при ремонте удалось сохранить зеленый облик этой территории. Первоначально предполагалось вырубить около 400 вековых сосен. После обсуждения с жителями, экспертами и профильными ведомствами проект скорректировали и большинство деревьев оставили. Это хороший пример бережного отношения к природе», — рассказал губернатор.