В Ярославской области обновили дорогу в направлении поселка Красный Бор

Капитальный ремонт дороги от областной больницы в сторону поселка Красный Бор в Ярославской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
«По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” завершили капитальный ремонт дороги от областной больницы в сторону поселка Красный Бор. Обновили участок в 1,6 километра. Важно, что при ремонте удалось сохранить зеленый облик этой территории. Первоначально предполагалось вырубить около 400 вековых сосен. После обсуждения с жителями, экспертами и профильными ведомствами проект скорректировали и большинство деревьев оставили. Это хороший пример бережного отношения к природе», — рассказал губернатор.
Во время работ специалисты расширили проезжую часть и сделали ее более прямой в местах с ограниченной видимостью. Также там заменили асфальт, установили новые знаки, нанесли разметку и привели в порядок остановку общественного транспорта. Для пешеходов сделали новые тротуары и освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.