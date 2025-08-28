«С тем, кто работает, с теми и разговариваем». Лукашенко пообещал поддержку белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержку определенной категории белорусов, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер напомнил, как после распада СССР возникла необходимость заняться восстановлением ранее успешных колхозов. В «девяностые» сельхозорганизации оказались не в лучшем положении. И в ряде постсоветских стран власти пошли по пути продажи земли, а Беларусь сделал другой выбор. Поэтому сейчас в республике эффективно работают сельхозпредприятия. При этом в устоявшейся системе была возможность передавать, например, фермерам отдельные земельные участки.
— Тогда мне пришлось показать: вот этим путем мы пойдем — крупнотоварные хозяйства. Но если кто-то хочет стать фермером — пожалуйста, вам земля, — вспомнил глава государства.
И добавил, что сегодня вообще проблем нет создавать фермерские хозяйства. При этом Лукашенко заметил, что сейчас многие, кто обращаются с просьбой предоставить земли сельхозназначения, хотел бы иметь «большие латифундии», чтобы заниматься крупнотоварным производством на частном уровне. Как заметил президент, в Беларуси для этого есть возможности, но и нюансы.
— Пожалуйста. У нас есть. Но сразу говорю, что хорошо работающие хозяйства (их большинство), конечно, никто не отдаст. Зачем их ломать? Работают — пусть работают, — прокомментировал глава и страны.
Но и заметил, что с сельхозпредприятиями, куда может прийти частный бизнес, ситуация будет другая.
— Там, где надо приложить руку частнику, — пожалуйста, будем поддерживать, — пообещал белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко уточнил, кому именно в Беларуси власти посодействуют.
— С тем, кто работает, с теми и разговариваем, — констатировал лидер Беларуси.
