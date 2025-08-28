Путин обсудил с главой Саратовской области меры поддержки участников СВО

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Глава региона доложил о проводимых в области мерах поддержки участников спецоперации, создании медицинского кластера и модернизации трамвайной сети.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
О поддержке участников спецоперации.
С 2022 года 11 уроженцев Саратовской области удостоены награды — Герой России;наряду с «Временем героев», на региональном уровне действует программа «Наши герои»;в органах региональной власти создана должность заместителя министра по патриотической работе. Ее занял участник СВО;такие же должности созданы в каждом муниципалитете — заместитель главы по патриотической работе;
во всех кадровых центрах в регионах создали отдельные окна для участников спецоперации их близких;Уже трудоустроено 496 человек, предприятия активно откликаются — 1500 заявок на рабочие места;работает филиал фонда «Защитники Отечества», более 14 тысяч обращений с начала его действия.
«Мы работаем сними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и кто находится даже в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, намой взгляд, это очень здорово».
работает 37 мер поддержки регионального уровня параллельно с федеральными;для участников спецоперации и их родных предоставили бесплатный проезд в общественном транспорте, горячее питание в школах и посещение различных кружков;в регионе открыли музей специальной военной операции;
«Достаточно активно ребята привозят туда экспонаты, там проводятся соответствующие экскурсии. Плюс к этому всему создали 463 школьных музея, посвященных специальной военной операции, потому что сохранение истории и памяти считаем очень важным».
О медицине.
В регионе создали достаточно сильный медицинский кластер;в конце прошлого года открыли клинический онкологический центр;
«На сегодняшний момент все сосредоточилось: и диагностика, и лечение, и реабилитация- водном центре. Раньше людям приходилось ездить в другие субъекты. Он уже пролечил у нас 19 тысяч пациентов. Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета».
в области увеличили выявление онкологии на ранней стадии до 69 процентов;в начале 2023 года начала работу областная инфекционная больница, смертность от паразитарных инфекционных болезней снизилась больше чем на 18 процентов;в конце 2024 года открыли областной клинический противотуберкулезный диспансер;
«Это для нас вообще очень важное учреждение, потому что вся туберкулезная служба была разрознена в Саратовской области».
четвертое учреждение тоже ввели в 2024 году, это корпус областной детской клинической больницы;наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента — органов дыхания и на 18 процентов — смертности от инфекционных заболеваний;сложным вопросом остается работа клинической психиатрической больницы.
О трамвайной сети.
Саратовская область в числе девяти регионов страны вошла в проект по модернизации трамвайной сети;последний ремонт был более 40 лет назад;всего сеть включает в себя 121 километр, это 10 трамвайных маршрутов, два депо, одно ремонтное депо;сейчас в проект правительства, реализуемым совместно с ВЭБом, вошло четыре маршрута — это 67 километров;часть подвижного состава обновили. 34 единицы работают на новых маршрутах, которые открыли.
О речных перевозках.
Спустя 30 лет в Саратовской области возрождены речные перевозки;благодаря федеральной помощи в регион закупили суда «Валдай», второе судно уже поступило в Саратовскую область;маршрут следование составляет 159 километров и соединяет три крупных города: Балаково, Энгельс, Саратов;уже в этом году планируется перевезти 12 тысяч пассажиров, а в 2026-м — 70 тысяч пассажиров.
О строительстве нового жилья.
Есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением;за два года отселили 230 тысяч квадратных метров жилья, это 13 тысяч человек;проводятся работы в рамках комплексной застройки территорий;В прошлом году в регионе ввели миллион 150 тысяч квадратных метров, в этом году задача стоит — 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Саратовская область вводит всегда ежегодно более миллиона квадратных метров жилья.