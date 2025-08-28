Реабилитация участников СВО стала важной темой «Технопрома» в Новосибирске

На пленарном заседании форума «Технопром-2025» внимание было сосредоточено на взаимодействии государственных и частных структур для поддержки участников СВО. Модератор встречи, заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, подчеркнул, что успешная реабилитация, ресоциализация и реадаптация ветеранов требует комплексного подхода: медицинской помощи, психологической поддержки, доступа к образованию и трудоустройству, пишет телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».