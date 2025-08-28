Реабилитация участников СВО стала важной темой «Технопрома» в Новосибирске

На форуме «Технопром-2025» в Новосибирске обсудили комплексную помощь участникам специальной военной операции: их медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
На пленарном заседании форума «Технопром-2025» внимание было сосредоточено на взаимодействии государственных и частных структур для поддержки участников СВО. Модератор встречи, заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, подчеркнул, что успешная реабилитация, ресоциализация и реадаптация ветеранов требует комплексного подхода: медицинской помощи, психологической поддержки, доступа к образованию и трудоустройству, пишет телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».
Министр труда и социального развития Елена Бахарева рассказала о комплексной поддержке ветеранов, включая финансовую помощь, Губернаторский сертификат для долгосрочной реабилитации и мероприятия по адаптации жилья. Медицинский аспект курирует министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий: в регионе функционируют 22 медучреждения с расширенным коечным фондом и современным оборудованием.
Представители общественных организаций и сами ветераны отметили высокий уровень взаимодействия ведомств. Ветеран Олег Такмаков подчеркнул, что социальная адаптация участников СВО крайне важна и выразил уверенность в успешной реализации программ при поддержке регионального правительства.