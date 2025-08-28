В Челябинской области сохранили дополнительную выплату водителям скорой

Первый законопроект касается продления ранее введенной меры поддержки для сотрудников областных государственных медорганизаций, оказывающих скорую помощь (не входящую в базовую программу ОМС), первичную медико-санитарную помощь, а также работающих в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей.