В Челябинской области сохранили дополнительную выплату водителям скорой

Два значимых законопроекта, направленных на улучшение условий труда и обеспечение финансовой стабильности сотрудников медицинских учреждений, 28 августа поддержали депутаты Законодательного Собрания на 69-м заседании седьмого созыва.
Законопроекты внесены губернатором Алексеем Текслером.
Первый законопроект касается продления ранее введенной меры поддержки для сотрудников областных государственных медорганизаций, оказывающих скорую помощь (не входящую в базовую программу ОМС), первичную медико-санитарную помощь, а также работающих в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей.
«Принятие законопроекта позволяет сохранить финансирование выплаты медицинским работникам на протяжении всего 2026 года. Бюджетные расходы составят около 217 млн рублей», — прокомментировали в пресс-службе парламента.
Второй законопроект также продлевает на 2026 год ежемесячные выплаты в размере 7 тыс. рублей сотрудникам областных государственных учреждений, осуществляющим перевозки на автомобилях скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию. На реализацию этого законопроекта потребуется 136,8 млн рублей из областного бюджета.