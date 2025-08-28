Турецкий суд разрешил выезд байкеру, обвиняемому в смерти омички МотоТани

На очередном заседании суда по делу гибели известного блогера, омички МотоТани турецкий суд снял обвиняемому по делу Онуру Буту ограничение в виде запрета на выезд из страны. О новостях с судебного процесса в своем телеграм-канале рассказал бывший супруг Татьяны Озолиной Станислав.