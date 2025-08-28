Турецкий суд разрешил выезд байкеру, обвиняемому в смерти омички МотоТани

На очередном заседании суда по делу гибели известного блогера, омички МотоТани турецкий суд снял обвиняемому по делу Онуру Буту ограничение в виде запрета на выезд из страны. О новостях с судебного процесса в своем телеграм-канале рассказал бывший супруг Татьяны Озолиной Станислав.
«В июле состоялось очередное судебное заседания, на котором огласили результату повторной экспертизы на месте происшествия, доказывающей 100-процентную вину Онура Обута. Несмотря на собранные доказательства, устанавливающие вину Онура Обута, суд отменил ему меру пресечения в виде запрета на выезд из страны», — сообщил он.
Напомним, бывшая омичка Татьяна Озолина разбилась в Турции в 22 июля прошлого года во время совместного заезда с местным байкером Онуром Обутом — он врезался в мотоцикл девушки.
Следующее заседание по делу состоится в ноябре.
Ранее «КП Омск» рассказывала, что на родине Татьяны, в Таре, где и сейчас живут ее родители, ей устанавливают памятник.