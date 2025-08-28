В библиотеке села Верхнее Турово Воронежской области прошел урок фольклора

Кроме того, молодым гостям рассказали о празднике Ивана Купалы — о традициях, гаданиях и играх, которые обычно проводятся на этом мероприятии. Таким образом, участники смогли лучше понять, что этот праздник значит для людей и какую роль он играет в их культуре.