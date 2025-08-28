В библиотеке села Верхнее Турово Воронежской области прошел урок фольклора

Мероприятие, посвященное фольклорным традициям и обрядам, связанным с зимними и весенними праздниками, состоялось 5 августа в Кучугуровском библиотечном филиале № 7 в селе Верхнее Турово Воронежской области. Мероприятие можно было посетить по Пушкинской карте, которая действует по нацпроекту «Семья», сообщили в библиотеке Нижнедевицкого муниципального района.
Посетители больше узнали о Новом годе, Рождестве, Крещении, Масленице и Пасхе. Также им рассказали о свадебных обычаях и обрядах сватовства, которые играли важную роль в жизни русского народа.
Кроме того, молодым гостям рассказали о празднике Ивана Купалы — о традициях, гаданиях и играх, которые обычно проводятся на этом мероприятии. Таким образом, участники смогли лучше понять, что этот праздник значит для людей и какую роль он играет в их культуре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.