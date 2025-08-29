Кроссворд на 29 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Майкле Джексоне
- На церемонии «Soul Train Music Awards» в 1989 году актриса Элизабет Тейлор, вручая Майклу Джексону награду за вклад в музыкальную индустрию, назвала его «настоящим королем поп, соул и рок-музыки». Считается, что именно с этого момента за Джексоном окончательно закрепился титул «короля поп-музыки», хотя упоминания о «поп-короне», принадлежащей певцу, встречались в прессе и ранее.
- В 2000 году Майкл Джексон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, оказавший поддержку 39 благотворительным фондам — больше, чем кто-либо другой в музыкальной индустрии. Это достижение дополнило список признаний Джексона, включающий двойное включение в Зал славы рок-н-ролла, в составе Jackson 5 и как сольного исполнителя, титул «Самого успешного артиста всех времен» и 15 премий «Грэмми».
- Альбом «HIStory: Past, Present and Future, Book I» включал в себя дуэт Майкла Джексона с сестрой Джанет Джексон — песню «Scream». Видеоклип на «Scream», выполненный в футуристическом стиле, обошелся в 7 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим музыкальным видео в истории. В 1996 году клип получил премию «Грэмми» в номинации «Видео года». Вдохновившись этой песней, продюсеры Боб и Харви Вайнштейны переименовали фильм «Фильм ужасов» в «Крик» на завершающем этапе съемок. Визуальное влияние «Scream» также заметно в клипах «No Scrubs» (TLC), «Shawty Get Loose» (Lil Mama) и «I'm Out» (Сиара).
Ответы
По горизонтали:
1. Песня
В 1985 году, по инициативе Гарри Белафонте, был создан благотворительный проект USA for Africa, целью которого был сбор средств для помощи Африке. Для этой цели Майкл Джексон и Лайонел Ричи написали песню «We Are the World», в записи которой приняли участие 45 известных американских исполнителей. К концу 1987 года фонд USA for Africa собрал 91 миллион долларов, из которых 54 миллиона были получены от продаж сингла. В 1986 году «We Are the World» была удостоена четырех премий «Грэмми». Песня, сочетающая элементы поп-музыки и госпела, открывается партиями Лайонела Ричи, Стиви Уандера и Майкла Джексона, а также включает яркие вокальные партии Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Вилли Нельсона, Рэя Чарльза и Синди Лопер.
2. Клип
В январе 1983 года Майкл Джексон выпустил сингл «Billie Jean», который стал настоящим хитом после выхода видеоклипа в марте на MTV. Ролик, снятый Стивом Бэрроном, был первым клипом афроамериканского исполнителя, попавшим в активную ротацию телеканала, преодолев существовавшую политику MTV в отношении темнокожих артистов. Этот прорыв сделал «Billie Jean» одной из самых революционных песен в истории поп-музыки и стимулировал артистов, таких как Мадонна и ZZ Top, вкладывать значительные средства в создание видеоклипов, осознавая их влияние на продажи альбомов. Впоследствии клип получил сертификацию Vevo за 100 миллионов просмотров в 2014 году и достиг 1 миллиарда просмотров в июне 2021 года.
3. Шимпанзе
Шимпанзе Бабблз, родившийся в 1983 году, стал одним из самых известных спутников Майкла Джексона в 1980 — 90х годах. Он сопровождал звезду повсюду: в турах, на светских мероприятиях и в резиденции Неверленд, став частью его имиджа. До того, как стать «членом семьи» Джексона, Бабблз был подопытным животным в клинике по исследованию рака, откуда его вызволил Майкл в возрасте трех лет. Впоследствии художник Джефф Кунс посвятил их дружбе несколько скульптур.
4. Тур
В 1992 году, для продвижения альбома «Dangerous», Майкл Джексон отправился в мировое турне «Dangerous World Tour», дав 69 концертов для 3,5 миллионов зрителей. Все доходы от турне музыкант направил на благотворительность. В августе 1992 года Джексон заключил с HBO сделку на трансляцию концерта в Бухаресте, которая стала самой дорогой трансляцией концерта в истории. В августе 1993 года он продолжил турне, а 15 сентября дал концерт на московской арене Лужники под проливным дождем, став первым артистом мирового уровня, посетившим постсоветскую Россию.
5. Ожог
В ноябре 1983 года Майкл Джексон и его братья, «The Jacksons», подписали контракт на 5 миллионов долларов с PepsiCo, в рамках которого снялись в серии рекламных роликов. Во время съемок одного из этих роликов в начале 1984 года произошел несчастный случай: из-за преждевременно сработавшей пиротехники Майкл Джексон получил ожог кожи головы, потребовавший длительного восстановления. Этот инцидент привел к образованию болезненных рубцов-келоидов и усугубил течение дискоидной красной волчанки, от которой Джексон страдал около 20 лет. Pepsi выплатила певцу компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов, которые он полностью пожертвовал на открытие ожогового центра.
6. Звезда
В ноябре 1984 года Майкл Джексон был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы». Это событие сделало его первым артистом в истории, получившим две звезды на Вайн-стрит: первую звезду он получил в 1980 году как участник группы The Jacksons.
По вертикали:
1. Альбом
Альбом Майкла Джексона «Thriller», выпущенный в 1982 году, стал настоящим феноменом, навсегда изменившим музыкальную индустрию. К настоящему моменту продажи альбома оцениваются в 65 — 110 миллионов экземпляров, что делает его самым продаваемым альбомом всех времен. Важную роль в успехе альбома сыграли музыкальные видеоклипы на песни «Thriller», «Billie Jean» и «Beat It», получившие широкую ротацию на MTV, сломав расовые барьеры и став новым эффективным инструментом продвижения. Все семь синглов с альбома вошли в топ-10 чарта Billboard Hot 100. В 1984 году альбом получил восемь премий «Грэмми». Журнала «Rolling Stone» в 2003 году поместил «Thriller» на 20-е место в списке «500 величайших альбомов всех времен».
2. Витилиго
В начале 1993 года Майкл Джексон дал откровенное интервью Опре Уинфри, в котором признался, что прибегал к пластической хирургии для изменения формы носа. Кроме того, он рассказал о своей борьбе с витилиго, заболеванием, которое привело к значительной потере пигментации кожи. Изначально Джексон маскировал небольшие светлые пятна темным гримом, но к началу 1990-х годов болезнь прогрессировала настолько, что ему пришлось перекрашивать оставшиеся темные участки кожи в более светлый оттенок.
3. Походка
25 марта 1983 года на концерте «Motown 25: Yesterday, Today, Forever», посвященном 25-летию Motown Records, Майкл Джексон впервые представил миру свою знаменитую «лунную походку» во время исполнения песни «Billie Jean». Этот танцевальный прием, ставший впоследствии визитной карточкой певца, был исполнен в его фирменном стиле: черные штаны, серебряные носки и рубашка, блестящая куртка, перчатка со стразами и фетровая шляпа.
4. Саундтрек
В 1972 году Майкл Джексон выпустил альбом «Ben», титульный трек которого стал саундтреком к одноименному фильму ужасов и получил «Золотой глобус». В 1973 году Джексон исполнил «Ben» на церемонии «Оскар», где песня была номинирована как «Лучшая песня». Песня, вне контекста фильма, рассказывает о дружбе и доверии. Она также стала первым хитом Джексона, возглавившим Billboard Hot 100. Существуют две версии записи: для альбома и фильма, но последняя так и не была выпущена официально. Джексон называл «Ben» одной из своих любимых старых песен.
5. Соль
«Майкл Джексон: Призраки» — короткометражный музыкальный фильм ужасов 1996 года, в котором Майкл Джексон не только исполнил главную роль, но и выступил соавтором идеи вместе со Стивеном Кингом. Режиссером фильма стал Стэн Уинстон. Сюжет рассказывает о жителях городка, которые ополчились на загадочного отшельника Маэстро, живущего в особняке на окраине, и о том, как Маэстро пытается доказать им свою безобидность. В фильме использованы песни Джексона «2 Bad», «Is It Scary» и «Ghosts». Стоит отметить, что Джексон полностью профинансировал создание фильма, бюджет которого составил 15 миллионов долларов. В 1997 году фильм получил престижную награду «Bob Fosse Awards» за лучшую хореографию.
