Кроссворд на 29 августа 2025

5. Ожог

В ноябре 1983 года Майкл Джексон и его братья, «The Jacksons», подписали контракт на 5 миллионов долларов с PepsiCo, в рамках которого снялись в серии рекламных роликов. Во время съемок одного из этих роликов в начале 1984 года произошел несчастный случай: из-за преждевременно сработавшей пиротехники Майкл Джексон получил ожог кожи головы, потребовавший длительного восстановления. Этот инцидент привел к образованию болезненных рубцов-келоидов и усугубил течение дискоидной красной волчанки, от которой Джексон страдал около 20 лет. Pepsi выплатила певцу компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов, которые он полностью пожертвовал на открытие ожогового центра.