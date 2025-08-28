Росатом применяет ИИ для разработки новых материалов

«Для получения заданного состава какого-то материала приходится перебирать сотни тысяч вариантов. Например, для определения оптимального состава материала для “быстрого” реактора сверхкритического давления было перебрано примерно 250 тысяч разных вариантов. Традиционными экспериментальными методами такое было бы просто невозможно. А в нашем случае перебор и выбор действительно оптимального варианта с помощью ИИ удалось реализовать за две недели», — рассказал ученый.