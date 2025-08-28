Новые скоростные трассы стали драйвером развития регионов

«Строительство инфраструктурных объектов — это всегда стимул для развития промышленности, строительной и других смежных отраслей. Для этого нужны строительные материалы, компоненты, большое количество разных металлоконструкций, строительной техники и так далее. Это уже стимулирует экономику. Но основные эффекты, конечно, возникают на стадии эксплуатации скоростных магистралей за счет того, что сокращается время в пути. Люди экономят время и проводят его более производительно, тратя его либо на труд, либо на отдых», — объясняет первый вице-президент центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.