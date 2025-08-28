Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области

В ведомстве рассказали, что черный аист по имени Кузя поступил в реабилитационный центр для птиц «Воронье гнездо» ослабленным птенцом из Смоленской области. Здесь он перезимовал, восстановился и окреп. Орланов-белохвостов зовут Орландо и Смауг. Один из них попал в центр с заболеванием, другой — с тяжелыми травмами, полученными при столкновении с машиной, после которых он долго восстанавливался.