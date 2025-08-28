Черного аиста и двух орланов выпустили из заказника во Владимирской области

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Черного аиста и двух орланов-белохвостов, занесенных в Красную книгу РФ, выпустили из заказника во Владимирской области, сообщил Росприроднадзор.
В ведомстве рассказали, что черный аист по имени Кузя поступил в реабилитационный центр для птиц «Воронье гнездо» ослабленным птенцом из Смоленской области. Здесь он перезимовал, восстановился и окреп. Орланов-белохвостов зовут Орландо и Смауг. Один из них попал в центр с заболеванием, другой — с тяжелыми травмами, полученными при столкновении с машиной, после которых он долго восстанавливался.
«Сотрудники Росприроднадзора вместе со специалистами центра “Воронье гнездо” и региональными природоохранными учреждениями выпустили в дикую природу черного аиста и двух орланов-белохвостов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что выпуск птиц произошел на территории Клязьминско-Лухского заказника во Владимирской области, где живут редкие и охраняемые виды.
«Теперь Кузя вернулся в естественную среду. Он окольцован — при необходимости специалисты смогут снова прийти ему на помощь, а при встрече с людьми его можно будет легко идентифицировать», — добавили в Росприроднадзоре.