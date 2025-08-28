В Нарьян-Маре благоустроят три придомовые территории

«Мы создаем интересные городские точки притяжения, в которых людям будет приятно отдыхать и общаться друг с другом. А главное — к позитивным переменам будут причастны наши горожане. В этом и есть основная идея проекта “Формирование комфортной городской среды”: населенные пункты меняются так, как предлагают сами жители», — отметила врио губернатора региона Ирина Гехт.