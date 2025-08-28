Ричмонд
В Нарьян-Маре благоустроят три придомовые территории

Работы должны завершить не позднее 30 сентября.

Источник: Национальные проекты России

Три придомовые территории благоустроят в Нарьян-Маре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Например, работы проводят в районе домов № 6−8 в проезде Матросова. Там обновят проезды, сделают парковку и высадят газоны. Также обустроят зону отдыха, где установят уличные арт-объекты и проведут освещение.

Кроме того, общественное пространство благоустраивают во дворе домов № 16 и 18 на улице Ленина. Там приводят в порядок парковку, пешеходные зоны, проезды и проводят освещение.

Еще одну территорию обновляют у домов № 10, 12 и 12А на Калмыкова. Там появятся детская игровая и спортивная площадки, теннисные столы, тренажеры. Работы на всех территориях должны завершить не позднее 30 сентября.

«Мы создаем интересные городские точки притяжения, в которых людям будет приятно отдыхать и общаться друг с другом. А главное — к позитивным переменам будут причастны наши горожане. В этом и есть основная идея проекта “Формирование комфортной городской среды”: населенные пункты меняются так, как предлагают сами жители», — отметила врио губернатора региона Ирина Гехт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.