53-летний казахстанец впервые пошел в школу

В области Абай 53-летний осужденный впервые сядет за школьную парту. По его словам, в молодости он не мог учиться, так как родители часто выпивали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из исправительных учреждений области Абай стартовал новый учебный год. При поддержке общеобразовательной школы № 2 более 40 осужденных в возрасте от 21 до 53 лет выразили желание получить среднее образование. Особое внимание привлек поступок 53-летнего мужчины, который впервые в жизни решил сесть за парту.

«Мое детство прошло в поисках заработка и заботах о двух младших сестрах. Родители часто выпивали, и учиться у меня не было возможности. Молодость прошла в местах лишения свободы. Сегодня я понимаю, что все могло сложиться иначе. Поэтому решил: учиться никогда не поздно», — рассказал он.

Начальник учреждения Женисбек Дауренбеков отметил, что образование открывает перед осужденными новые перспективы.

«Это шанс продолжить учебу после освобождения, устроиться на работу и начать новую жизнь. Для многих это первый шаг к исправлению и возвращению в общество», — подчеркнул он.