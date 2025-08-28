53-летний казахстанец впервые пошел в школу

«Мое детство прошло в поисках заработка и заботах о двух младших сестрах. Родители часто выпивали, и учиться у меня не было возможности. Молодость прошла в местах лишения свободы. Сегодня я понимаю, что все могло сложиться иначе. Поэтому решил: учиться никогда не поздно», — рассказал он.