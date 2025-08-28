53-летний казахстанец впервые пошел в школу

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из исправительных учреждений области Абай стартовал новый учебный год. При поддержке общеобразовательной школы № 2 более 40 осужденных в возрасте от 21 до 53 лет выразили желание получить среднее образование. Особое внимание привлек поступок 53-летнего мужчины, который впервые в жизни решил сесть за парту.
«Мое детство прошло в поисках заработка и заботах о двух младших сестрах. Родители часто выпивали, и учиться у меня не было возможности. Молодость прошла в местах лишения свободы. Сегодня я понимаю, что все могло сложиться иначе. Поэтому решил: учиться никогда не поздно», — рассказал он.
Начальник учреждения Женисбек Дауренбеков отметил, что образование открывает перед осужденными новые перспективы.
«Это шанс продолжить учебу после освобождения, устроиться на работу и начать новую жизнь. Для многих это первый шаг к исправлению и возвращению в общество», — подчеркнул он.