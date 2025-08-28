Нижегородские больницы и поликлиники защитят от атак БПЛА

Медицинские организации в России, в том числе и Нижегородской области, защитят от атак беспилотников. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своих соцсетях.
Сценарий при атаках беспилотников предусмотрели в обновленных требованиях к антитеррористической защищенности объектов Минздрава. Больницы и поликлиники должны оснащаться специальным техническими средствами выявления воздушных, наземных или водных БПЛА.
Медиков обяжут проводить тренировки по порядку действий при угрозе атаки беспилотных систем.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку беспилотников на регион, которая произошла 26 августа.
