«Дети пойдут по дорогам, где гоняют машины»: в посёлках под Калининградом бьют тревогу после отмены школьных автобусов

Жители нескольких посёлков Гурьевского района за несколько дней до начала учебного года узнали об отмене школьных автобусов. О чём переживают люди и что говорят власти, разбирался «Клопс».
«Несколько дней назад провели родительское собрание и уведомили, что из посёлка Рассвет до школы № 1 Гурьевска детей больше подвозить не будут. Причина — мы к школе больше не прикреплены», — жалуется Анна Куксенко.
По словам женщины, альтернативы две: пользоваться рейсовыми автобусами, которые курсируют раз в 2−3 часа, или же идти пешком. «По трассе ребёнку от центральной дороги до посëлка ходить крайне опасно: поток машин сильно вырос и нет тротуара. Родители работают, и мало у кого есть возможность туда-сюда возить своих детишек», — продолжает Анна.
Среди пострадавших от такой «оптимизации» — СНТ «Авангард» и «Строитель», улица Горная. Маршрут школьного автобуса, который изменила гурьевская администрация, пролегает через другие посёлки. По словам жительницы Лугового Марии Петренчук, теперь учащихся не будут доставлять до «Школы будущего».
«Сослались на пешую доступность, но тротуаров нет. Равно как и пешеходных переходов», — пишет читательница. В качестве подтверждения женщина прислала фотографии обочины, по которой предлагают ходить детям.
На оперативном совещании в правительстве тему с нехваткой водителей подняла министр образования региона Светлана Трусенёва. По словам чиновницы, всего по области недостаёт 35 шофёров. Больше всего проблем как раз в Гурьевском районе. Трусенёва отметила, что местные власти перераспределили маршруты. «Вопросы решаются, это не будет мешать началу учебного года», — считает министр.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил вернуться к уже предложенному решению увеличить зарплаты водителям. В регионе всего 397 школьных автобусов. В текущем году поставят ещё 10 единиц, а 20 уже приняты на баланс. Вся техника не старше 10 лет. В Минпромторг направлена заявка на приобретение 42 автобусов в 2026-м.