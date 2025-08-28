«Дети пойдут по дорогам, где гоняют машины»: в посёлках под Калининградом бьют тревогу после отмены школьных автобусов

По словам женщины, альтернативы две: пользоваться рейсовыми автобусами, которые курсируют раз в 2−3 часа, или же идти пешком. «По трассе ребёнку от центральной дороги до посëлка ходить крайне опасно: поток машин сильно вырос и нет тротуара. Родители работают, и мало у кого есть возможность туда-сюда возить своих детишек», — продолжает Анна.