Завод «Омский каучук» уличили в выбросах сажи

Специалисты Сибирского управления Росприроднадзора уличили завод «Омский каучук» в выбросах сажи. Материалы проверки опубликованы на официальном сайте генпрокуратуры.
Как следует из сообщения, выброс сажи произошел на предприятии 19 июля — завод не обеспечил бездымное горение на факеле. Также Росприроднадзор назвал, какие еще вещества поступают в атмосферный воздух от факелов предприятия: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид и метан.
За несанкционированный выброс сажи «Омскому каучуку» было вынесено предостережение.