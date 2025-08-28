Ричмонд
Завод «Омский каучук» уличили в выбросах сажи

Нарушение обнаружили специалисты Сибирского управления Росприроднадзора.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Сибирского управления Росприроднадзора уличили завод «Омский каучук» в выбросах сажи. Материалы проверки опубликованы на официальном сайте генпрокуратуры.

Как следует из сообщения, выброс сажи произошел на предприятии 19 июля — завод не обеспечил бездымное горение на факеле. Также Росприроднадзор назвал, какие еще вещества поступают в атмосферный воздух от факелов предприятия: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид и метан.

За несанкционированный выброс сажи «Омскому каучуку» было вынесено предостережение.