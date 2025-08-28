На Центральном рынке в Уфе переместят остановки.

«Ежедневно через этот узел проходят тысячи автомобилей, и от того, как он работает, зависит движение всего района. Ранее здесь регулярно образовывались заторы: основной поток с Революционной перекрывал движение с 50 лет Октября. Машины стояли даже на зеленый свет, а часы пик превращались в настоящий стресс для водителей. Мы совместно с мэрией столицы планировали внедрять изменения позже, но к 1 сентября, когда начинается учебный год и нагрузка на дороги увеличивается, решили действовать заранее», — прокомментировали в ЦОДД.