На Центральном рынке в Уфе переместят остановки.

Часть остановок общественного транспорта у «кольца» Центрального рынка в Уфе перенесут ближе к ТЦ «Мир», а часть — к Революционной и Цюрупы. Это сделают для транспортной разгрузки одного из ключевых перекрестков столицы, пояснили в Центре организации дорожного движения РБ.
«Ежедневно через этот узел проходят тысячи автомобилей, и от того, как он работает, зависит движение всего района. Ранее здесь регулярно образовывались заторы: основной поток с Революционной перекрывал движение с 50 лет Октября. Машины стояли даже на зеленый свет, а часы пик превращались в настоящий стресс для водителей. Мы совместно с мэрией столицы планировали внедрять изменения позже, но к 1 сентября, когда начинается учебный год и нагрузка на дороги увеличивается, решили действовать заранее», — прокомментировали в ЦОДД.
Как отметили в ведомстве, здесь уже перераспределены фазы светофоров в пользу наиболее загруженных направлений, убраны заторы на 50 лет Октября, оптимизировано движение по Цюрупы в обоих направлениях, а на самом «кольце» уменьшено число проблемных точек и организованы более удобные разъезды. Теперь пропускная способность перекрестка увеличилась на 8%, средняя скорость движения — на 10%.
«Водители иногда отмечали, что зеленого света по Революционной недостаточно, однако анализ подтверждает: текущая фаза настроена согласно интенсивности потока и длится 13 секунд + 3 секунды “промтакт”. За это время через узел проезжает от 13 до 18 транспортных средств, и раньше, когда поток выезжал на “кольцо” неконтролируемо, он перекрывал 50 лет Октября, а хвост блокировал само “кольцо”, что замедляло движение всех направлений. Сейчас ситуация полностью сбалансирована», — отметили в ЦОДД.