Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО

Правительство подготовило новый проект о статусе ветерана участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кабмин подготовил проект о присвоении статуса ветерана добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны РФ с октября 2022 года до сентября 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь о поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Председатель правительства подчеркнул, что они выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за страну.

«Поэтому каждый из них получает возможность оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, ну и, соответственно, приобрести все положенные им преимущества», — сказал Мишустин.

Он отметил, что Государственная дума приступает к работе на следующей неделе.

«Рассчитываем, что законопроект будет оперативно принят депутатами, а затем, соответственно, сенаторами. Ну и о нашей стране. Защитники смогут воспользоваться необходимой помощью», — добавил Мишустин.