Мишустин рассказал о проекте о статусе ветерана для добровольцев СВО

«Теперь о поддержке участников специальной военной операции. Президент подчеркивал, что статус ветерана боевых действий должен присваиваться тем, кто там воюет. В рамках его поручения правительству подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии», — сказал Мишустин на заседании правительства.