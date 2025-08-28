Центр реабилитации ветеранов СВО за 12 млрд рублей создадут в Усть-Донецком районе

В Усть-Донецком районе построят центр для реабилитации ветеранов СВО и людей, получивших профессиональные заболевания, за 12 млрд рублей. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.
Об этом стало известно после вопроса жителей Усть-Донецка. Они предложили создать детский центр. Для этого есть пустующее здание бывшего детского дома. Но решить этот вопрос на местном уровне сложно.
Глава региона поддержал идею. На детский центр выделят 20 миллионов рублей. Реализовать проект планируют в 2026 году.
— Нужно разработать хороший проект. Он должен предусматривать рачительное использование ресурсов, — заметил Юрий Слюсарь.
Отдельно Юрий Слюсарь рассказал о новом реабилитационном центре для участников СВО и пациентов с профзаболеваниями. Решение о его строительстве в Усть-Донецком районе было принято после визита в Ростовскую область министра труда РФ Антона Котякова.
— Центр разместят в уникальном месте — на холме с видом на Дон. Территория составит 10 гектаров. В стационаре смогут принимать 500 человек одновременно, — рассказал Юрий Борисович. — На строительство направят 12 миллиардов рублей. Это крупный инфраструктурный объект для всего района. И место для строительства выбрано как нельзя лучше: в живописном Усть-Донецком районе и природа лечит.
