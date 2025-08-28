Центр реабилитации ветеранов СВО за 12 млрд рублей создадут в Усть-Донецком районе

— Центр разместят в уникальном месте — на холме с видом на Дон. Территория составит 10 гектаров. В стационаре смогут принимать 500 человек одновременно, — рассказал Юрий Борисович. — На строительство направят 12 миллиардов рублей. Это крупный инфраструктурный объект для всего района. И место для строительства выбрано как нельзя лучше: в живописном Усть-Донецком районе и природа лечит.