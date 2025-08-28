Ричмонд
Технологии СПбГМТУ успешно применяются в судостроении, заявил Патрушев

Патрушев: инновации СПбГМТУ успешно применяются в судостроении.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Технологии, созданные Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ, «Корабелка»), успешно применяются в судостроении и смежных отраслях промышленности, а передовые образовательные методики, а передовые образовательные методики, созданные «Корабелкой», внедряются в других российских технических вузах, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построен научно-производственный корпус, в структуре «Корабелки» создается объединённый инновационный научно-технический центр «Невская дельта», отметил Патрушев, выступая в четверг в «Корабелке» на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.

«В результате реализации этих и ряда других мер университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим судостроительным вузом. Разработанные им инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а созданные “Корабелкой” передовые образовательные методики распространяются в других технических учебных заведениях», — сказал Патрушев.

В «Корабелке» наработана практика реализации сетевых программ бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям, расширяется участие в этих программах крупных промышленных предприятий, добавил он. За заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для судостроительных предприятий, значительный вклад в обеспечение обороны и безопасности государства коллективу СПбГМТУ была объявлена благодарность президента России Владимира Путина, отметил Патрушев.

