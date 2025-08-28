Технологии СПбГМТУ успешно применяются в судостроении, заявил Патрушев

«В результате реализации этих и ряда других мер университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим судостроительным вузом. Разработанные им инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а созданные “Корабелкой” передовые образовательные методики распространяются в других технических учебных заведениях», — сказал Патрушев.