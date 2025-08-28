На Солнце наблюдаются предварительно неопасные для Земли выбросы плазмы

«На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана. Пока не вполне понятно, является это частью общего роста активности или нет, так как до этого все основные процессы последних дней происходили исключительно на юге. Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются», — говорится в сообщении.