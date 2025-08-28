Создан прототип плазменного двигателя, перспективного для полетов на Марс

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработали прототип безэлектродного плазменного двигателя, который в будущем может быть перспективным для баражирования космического пространства при полетах на Марс и другие планеты. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума «Технопром-2025» вице-президент центра Александр Благов.
«Сейчас в последней разработке Курчатовского института у нас уже имеется прототип, и мы его будем доводить до полетного образца. Это безэлектродный плазменный двигатель, потребляющий до 150 киловатт энергии. Это его первый этап, это будущее двигателей нашей космонавтики», — сказал собеседник агентства.
В беседе с ТАСС Благов подчеркнул, что преимущество разработанного прототипа в высоком удельном импульсе, что важно при длительных космических полетах. «Тяга там небольшая, ньютоны, но речь идет об удельном импульсе, а удельный импульс там 10 в 7-й степени секунд. В космосе тяга нужна, чтобы оторваться от Земли, дальше мы можем малой тягой ускорять этот космический аппарат. Мы наберем тоже скорость, но не за 150 секунд, а за день. С этой точки зрения мы достигаем той энергии, которую мы передаем космическому аппарату за счет длительности импульса, который мы создаем», — пояснил физик.
Ученый рассказал, что такой тип двигателя перспективен, например, для полетов на Марс, астероиды и другие планеты. «Это двигатели не только для полетов по какой-то определенной траектории, которая рассчитана и задана на Земле, а для того, чтобы баражировать космическое пространство», — пояснил Благов.
Он добавил, что в основе протипа — двигатель, идея которого была предложена советским физиком Алексеем Морозовым в прошлом веке. Схожие сейчас стоят на спутниках. «Это плазменный двигатель, предназначенный для коррекции орбиты. У него небольшая тяга относительно тех двигателей, которые являются жидкостными, но у него на два порядка больше удельный импульс. Именно на основе таких двигателей должны осуществляться полеты в дальний космос», — уточнил физик.
