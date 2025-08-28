Создан прототип плазменного двигателя, перспективного для полетов на Марс

В беседе с ТАСС Благов подчеркнул, что преимущество разработанного прототипа в высоком удельном импульсе, что важно при длительных космических полетах. «Тяга там небольшая, ньютоны, но речь идет об удельном импульсе, а удельный импульс там 10 в 7-й степени секунд. В космосе тяга нужна, чтобы оторваться от Земли, дальше мы можем малой тягой ускорять этот космический аппарат. Мы наберем тоже скорость, но не за 150 секунд, а за день. С этой точки зрения мы достигаем той энергии, которую мы передаем космическому аппарату за счет длительности импульса, который мы создаем», — пояснил физик.