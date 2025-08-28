Ричмонд
Минобразования сказало, будут ли наказывать школьников за мобильные телефоны

Минобразования высказалось о наказании за использование мобильников в школах.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сказали, будут ли наказывать школьников за мобильные телефоны, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание.

Как заметила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, в ведомстве не думают, что в школах с 1 сентября не будет нарушителей запрета на мобильные телефоны. И высказалась о возможном наказании. Так, представитель Минобразования подчеркнула, что «школа не только учит, но и воспитывает».

— Мы, конечно же, не питаем иллюзий, не говорим, что не будет у нас таких фактов с 1 сентября. И будут ребята пытаться пронести мобильные телефоны. Ну какое наказание? Только разъяснение, только убеждение, только работа с родителями и учащимися, — прокомментировала чиновница.

Каржова добавила, что именно первая учебная четверть станет показательной и активной на нарушителей «телефонного режима». Но и предположила со временем ученики поймут, что живое общение, к которому они привыкнут, интереснее.

А резюмируя, представитель Минобразования отметила, что отвлекать детей от гаджетов надо через убеждение и разъяснение.

— Заинтересовать. Здесь активная работа и с родителями, и с учащимися, — заключила она.

Еще министр образования Беларуси Иванец сказал, как родителям связаться с детьми во время уроков из-за запрета мобильных телефонов в школе.

Напомним, Минобразования Беларуси запретило учителям пользоваться телефонами на уроках, также запрет введен для учеников. Вместе с тем ранее министр образования сказал, кому из детей разрешат использовать мобильники в школе.