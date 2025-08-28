В Сочи участникам СВО передали в аренду 120 участков

В Сочи участникам СВО передали в аренду 120 земельных участков. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в ходе «Прямой линии».
С вопросом о предоставлении участка в аренду обратился действующий участник СВО Дмитрий Рябин.
Обязательно рассмотрим обращение Дмитрия Рябина и обеспечим его право. Кроме этого, во исполнение Указа Президента РФ ветераны специальной военной операции, имеющие звание Героя РФ или ордена за боевые заслуги, получают землю в собственность бесплатно для строительства жилья, ведения личного хозяйства, садоводства или огородничества. Земля выделяется однократно и без торгов.
Так, 26 участков в Сочи уже предложены героям. 13 территорий предоставлены в собственность. Работа по остальным заявлениям продолжается.