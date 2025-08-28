Выездной поликлинике Пермской краевой больницы исполнилось 10 лет

С августа 2015 года Пермская краевая клиническая больница организует выезды специалистов в территории края. Уже 10 лет службу возглавляет врач-терапевт Наталия Хомякова.
Работа выездной поликлиники начиналась с нескольких поездок в месяц. Задачей было обеспечить прием узких специалистов, которых не хватало в райбольницах, и оказание помощи пациентам в особо сложных клинических случаях.
Как отмечают в команде выездной поликлиники, ее костяк не меняется годами. Это не просто высококлассные специалисты, но и энтузиасты своего дела. Потребность в таких выездах остается высокой — ежегодно команда выполняет около 350 выездов и принимает более 20 тысяч пациентов. Ну, а с начала 2025 года поликлиника выполнила 160 выездов.