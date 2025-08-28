Рамиль Ахметгареев: «В Новосибирске ежегодно увеличивается число мест в школах и детсадах»

В городе продолжается создание новых мест для детей, модернизация школ и развитие дополнительных образовательных программ.
28 августа на городской конференции работников образования в концертном комплексе «Маяковский» Рамиль Ахметгареев обсудил ключевые достижения и задачи системы образования города. Пишет Сиб.фм.
Сегодня в Новосибирске обучается почти 300 тысяч детей, работают более 36 тысяч педагогов. Общий бюджет отрасли на 2025 год составляет около 51 миллиарда рублей, из которых 15 миллиардов — средства городского бюджета. Дополнительно более 28 миллионов рублей привлекли муниципальные школы через победы в грантовых конкурсах.
«Совместная работа правительства области и мэрии обеспечивает ежегодное увеличение числа мест в образовательных учреждениях. В прошлом году было создано 240 дополнительных мест в детсадах за счет передачи зданий от застройщика и строительства нового корпуса детского сада № 117», — отметил Ахметгареев.
В Новосибирске большинство детских садов принимают детей с полутора лет, 14 учреждений — с одного года, а в трёх детсадах работают группы для детей от шести месяцев в режиме кратковременного пребывания. В 14 дошкольных учреждениях функционируют 19 групп круглосуточного пребывания, в том числе для детей сотрудников оборонных предприятий. Всего детские сады посещают около 79 тысяч детей.
Ахметгареев также сообщил о продолжающемся строительстве и реконструкции школ: в прошедшем учебном году открыты лицей № 185 и школа № 57, 1 сентября начнет работу школа № 222 в микрорайоне Стрижи. Ведется реконструкция экономического лицея, строительство дополнительного корпуса лицея № 113, школы-сада по улице Ясный Берег и школы на улице Большевицкой. Завершено проектирование новых зданий для школы № 189 и школы на улице Лебедевского, проектная документация прошла государственную экспертизу. Кроме того, разрабатывается проектная документация для 12 школ общей вместимостью около 9 тысяч мест.
Для дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» создано более 10 тысяч мест. В городе функционируют две «точки кипения», три центра политехнического образования и три центра цифрового образования детей «IT-куб», расширяя возможности школьников в научно-техническом и IT-направлениях.