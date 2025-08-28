Рамиль Ахметгареев: «В Новосибирске ежегодно увеличивается число мест в школах и детсадах»

В Новосибирске большинство детских садов принимают детей с полутора лет, 14 учреждений — с одного года, а в трёх детсадах работают группы для детей от шести месяцев в режиме кратковременного пребывания. В 14 дошкольных учреждениях функционируют 19 групп круглосуточного пребывания, в том числе для детей сотрудников оборонных предприятий. Всего детские сады посещают около 79 тысяч детей.