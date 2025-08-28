В КБР вывели новые сорта кукурузы в короткие сроки

«Разработка новых сортов велась в лаборатории КБГУ с применением передовых молекулярно-генетических методов. Такой инновационный подход позволил существенно ускорить процесс селекции, который при традиционных методах мог бы занять до 15 лет. Помимо высокой урожайности, новые линии отличаются повышенной устойчивостью к климатическим стрессам, что особенно актуально в условиях глобального потепления», — сказали в пресс-службе.