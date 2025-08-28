В Омске из-за неадекватного пассажира приземлился самолет, летевший в Барнаул

В омском аэропорту из-за неадекватного пассажира сделал вынужденную посадку самолет, летевший рейсом Москва—Барнаул. К борту поспешили сотрудники Омского линейного управления МВД России.
Как сообщили в транспортной полиции Сибири, дебоширом оказался пьяный 45-летний житель Московской области. Мужчина вел себя агрессивно, мешал работе экипажу и норовил полезть в драку с другими пассажирами.
На дебошира составили протокол об административном правонарушении, но этого его не успокоило — мужчина продолжил буянить в отделении полиции, пытался ударить одного из сотрудников. В итоге на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство на воздушном транспорте».
Расследование продолжается.