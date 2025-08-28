На месте старого ипподрома в Ростове собираются создать парк

На месте старого ипподрома в Ростове-на-Дону планируют создать парк. Об этом на пресс-конференции рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— В рамках создания дополнительных парковых пространств, городских зон с зелеными насаждениями, у нас есть площадка — ипподром, территория которого планировалась под застройку в формате ЖК. Теперь задача — организовать новое городское пространство с небольшим количеством жилья и культурно-общественным центром. Планируется парк на большой площади. Концепция пока разрабатывается, — сказал Юрий Слюсарь.
Донской глава подчеркнул, что большого ЖК на месте ипподрома не будет. Специалисты предлагают окружить участок архитектурными доминантами, а в парковой зоне установить фонтан. Площадка должна стать местом притяжения для жителей и гостей города.
Юрий Слюсарь напомнил также о концепции экологического каркаса, которую «в первом приближении уже презентовали на градостроительном совете». Речь идет о сохранении существующих зеленых площадей и территорий, которые важно не застроить, и о создании новых.