На месте старого ипподрома в Ростове собираются создать парк

— В рамках создания дополнительных парковых пространств, городских зон с зелеными насаждениями, у нас есть площадка — ипподром, территория которого планировалась под застройку в формате ЖК. Теперь задача — организовать новое городское пространство с небольшим количеством жилья и культурно-общественным центром. Планируется парк на большой площади. Концепция пока разрабатывается, — сказал Юрий Слюсарь.