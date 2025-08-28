Росатом планирует к 2030 году получить оболочки твэлов из карбида кремния

«Сроки не сдвигаются. Единственное изменение, которое случилось: пришлось более широко заниматься исходными материалами для этих оболочек, потому что нам такие материалы не поставляют из-за рубежа, и, соответственно, мы сейчас занимаемся этим вопросом тоже. В рамках федерального проекта нацпроекта “Новые атомные и энергетические технологии” мы эти вопросы все решаем. Если говорить о сроках устойчивого получения таких твэлов из нашего материала с нужным составом, обеспеченным именно нашими технологиями, с 2030 года мы будем уверенно иметь материал, обеспечивающий необходимые свойства и по прочности, и по герметичности, и, самое главное, по объему», — рассказал ученый.