Ремонт библиотеки в Губкине Белгородской области завершат к ноябрю

Модернизацию библиотеки планируют завершить к ноябрю в Губкине Белгородской области. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Учреждение постепенно обретает новый современный облик. Сейчас специалисты занимаются внешним обновлением здания. Они утепляют фасад и штукатурят его. Внутри заведения завершается монтаж подвесных потолков, пол отделывают керамогранитом.
Особое внимание уделено оформлению внутреннего пространства библиотеки. Дизайнеры создают уникальный интерьер, наполненный символикой местной природы и культуры. На стенах будут изображения пейзажей, редких животных и растений Белгородской области. В библиотеке появится специальный контейнер для сбора использованных батареек, а также будет организован обмен комнатными растениями. Уникальной особенностью обновленного пространства станут круглые гипсовые барельефы с отпечатками редких растений, занесенных в Красную книгу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.