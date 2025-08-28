Более 80 тысяч рублей: уже скоро беременным студенткам в Башкирии будут платить повышенное пособие

По новым правилам, сумма выплаты будет определяться исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который с 1 января этого года в Башкирии составляет 17 202 рубля. Таким образом, средний размер пособия за 140 дней декретного отпуска в республике составит около 80,2 тысяч рублей.