Более 80 тысяч рублей: уже скоро беременным студенткам в Башкирии будут платить повышенное пособие

Уже с этого понедельника, 1 сентября, отделение Социального фонда России по Башкирии начнет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам в повышенном размере. Согласно изменениям в законодательстве, выплаты будут производиться непосредственно фондом, а не учебными заведениями.
По новым правилам, сумма выплаты будет определяться исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который с 1 января этого года в Башкирии составляет 17 202 рубля. Таким образом, средний размер пособия за 140 дней декретного отпуска в республике составит около 80,2 тысяч рублей.
Право на получение пособия имеют студентки, обучающиеся очно (как на платной, так и на бюджетной основе) в профессиональных училищах, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Для оформления выплаты потребуется документ, подтверждающий период временной нетрудоспособности (справка из медицинской организации), а также документ, подтверждающий очное обучение, с указанием периода декретного отпуска и информации о том, что пособие ранее не назначалось.
Подать заявление можно через портал Госуслуг или в ближайшей клиентской службе отделения СФР. Решение о назначении пособия выносится в течение десяти рабочих дней, средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения единовременно за весь период отпуска.
