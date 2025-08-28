А поутру Молдова проснулась: Всё те же бедность и безысходность — европейская интеграция должна строиться на экономических показателях, а не политических лозунгах

"После вчерашней эйфории мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с жестокой бедностью, в которой вынуждены жить граждане Республики Молдова.
Галопирующая инфляция в стиле 90-х — самый наглядный показатель некомпетентности правления PAS, пишет экс-премьер Влад Филат.
В 2009 году, когда мы пришли к власти, у нас была четкая цель: европейская интеграция. Но для нас интеграция не была предвыборным лозунгом, а реальным путем, который должен был приносить новые рабочие места, снижать уровень миграции и повышать благосостояние населения. Для народа, уставшего от бесконечных переходных периодов и пустых обещаний, благосостояние начинается со стабильности цен.
Республика Молдова почти два десятилетия жила с галопирующей инфляцией — наследием хаоса 90-х годов. Мы тогда поняли: если не обуздать инфляцию, нельзя говорить ни о развитии экономики, ни об инвестициях, ни о достойных зарплатах. Впервые в истории страны нам удалось снизить инфляцию до уровней, которые ранее казались невозможными: пять лет подряд — однозначные показатели. И не только это: три года подряд инфляция была ниже 5% — абсолютный рекорд. В результате за 2010−2014 годы накопленная инфляция составила лишь 33,6% — самый низкий показатель за всю историю независимости.
Это была не бухгалтерская «галочка», а реальность, которую ощущала каждая семья: более низкие кредитные ставки, новые инвестиции, рост реальных зарплат и первые признаки доверия к тому, что у Молдовы есть будущее.
Далее последовал период относительной стабильности — 2015−2019 годы. Были отдельные отклонения, но в целом инфляция оставалась под контролем — 35,4% за пять лет.
Затем к власти пришёл PAS. И всё, что мы строили годами, шаг за шагом, рухнуло в считанные месяцы.
Всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х.
Накопленная инфляция взлетела до 66% за 2020−2024 годы — почти вдвое больше, чем при предыдущих правительствах. В 2021—2022 годах цены полностью вышли из-под контроля, а все повышения зарплат были съедены подорожанием. В трёх из четырёх лет реальные доходы населения оказались ниже, чем до прихода PAS к власти.
Но важны не только цифры. Их политика — точнее, её отсутствие — превратила кризис в социальную катастрофу.
Сомнительные энергетические закупки привели к самому резкому росту тарифов во всей Европе: для населения они выросли в шесть раз. Ни одна другая европейская страна не пережила подобного шока.
Дефицит валюты на рынке достиг рекордного уровня — 1 миллиард долларов только в 2022 году, что стало явным сигналом утраты доверия инвесторов и вывода капитала из страны.
Госдолг был доведен до беспрецедентных масштабов: с 57,6 млрд леев в 2019 году до более чем 140 млрд леев в 2025-м. Всего за четыре года PAS заняло больше, чем все предыдущие правительства вместе взятые.
Промышленность рухнула: за пять лет число работников сократилось со 111,4 тыс. в 2019 году до около 99,6 тыс. в 2024-м. Вместо создания рабочих мест мы наблюдаем их ликвидацию.
И самое трагичное — исход молодежи. Если в 2000-е эмиграция касалась в основном тех, кому за 30, то сегодня уезжают молодые люди в возрасте 15−29 лет. Многие даже не пытаются продолжать учёбу здесь. Уже 45% молодых граждан Молдовы живут за границей. Это уже не просто статистика — это национальная трагедия. Так убивают страну — не оружием, а неподъемными счетами и полной утратой надежды.
Этот график цен не должен называться «рост цен». Его честное название — «График некомпетентности PAS». Его цвета рассказывают историю нашей трансформации: там, где была настоящая власть — инфляция была под контролем; там, где царит импровизация и пропаганда — бедность превращается в государственную политику.
Сегодня Молдова вновь живёт в страхе 90-х. Только тогда мы были в начале пути, а сейчас потеряли время, поколения и доверие.
Галопирующая инфляция — это не роковая неизбежность, а прямое следствие некомпетентности и злоупотреблений правления PAS".
«График некомпетентности PAS». Фото: vladfilat1
