А поутру Молдова проснулась: Всё те же бедность и безысходность — европейская интеграция должна строиться на экономических показателях, а не политических лозунгах

Республика Молдова почти два десятилетия жила с галопирующей инфляцией — наследием хаоса 90-х годов. Мы тогда поняли: если не обуздать инфляцию, нельзя говорить ни о развитии экономики, ни об инвестициях, ни о достойных зарплатах. Впервые в истории страны нам удалось снизить инфляцию до уровней, которые ранее казались невозможными: пять лет подряд — однозначные показатели. И не только это: три года подряд инфляция была ниже 5% — абсолютный рекорд. В результате за 2010−2014 годы накопленная инфляция составила лишь 33,6% — самый низкий показатель за всю историю независимости.