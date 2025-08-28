В Челябинской области ввели штрафы за неправильную парковку СИМ

В мае региональное управление СК РФ сообщало, что в Челябинской области возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов, где с января 2024 года пострадало более 130 человек. СК пояснял, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов в Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации. СК было изъято более 1,5 тысячи электросамокатов. Позже они на улицы города вернулись.