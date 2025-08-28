В Новосибирске учителям планируют поднять зарплаты в ноябре 2025 года

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на городском педсовете, что в 2025 году зарплаты учителей уже были проиндексированы на 16,2%, и до конца года планируется ещё одно повышение. Предполагается, что индексация состоится в ноябре, однако точный размер повышения пока не уточнён, пишет АиФ-Новосибирск.