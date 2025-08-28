В Новосибирске учителям планируют поднять зарплаты в ноябре 2025 года

До конца года педагогам школ Новосибирска могут провести очередную индексацию заработной платы после уже прошедшего повышения в 16,2%.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на городском педсовете, что в 2025 году зарплаты учителей уже были проиндексированы на 16,2%, и до конца года планируется ещё одно повышение. Предполагается, что индексация состоится в ноябре, однако точный размер повышения пока не уточнён, пишет АиФ-Новосибирск.
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова на пленарном заседании XII Международного форума «Технопром» отметила, что средняя зарплата педагогов региона в 2025 году составила более 74 тысяч рублей. Для сравнения: в 2024 году она была 63,6 тысячи рублей, а в 2023 году — 53,9 тысячи рублей, что демонстрирует стабильный рост оплаты труда учителей.