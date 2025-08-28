Губернатор Саратовской области доложил Путину о снижении смертности

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе снизилась смертность от паразитарных, инфекционных заболеваний, от болезней системы кровообращения и органов дыхания.
В четверг глава государства принял с докладом саратовского губернатора, который рассказал в том числе о работе медицинских учреждений.
«Областная инфекционная больница. Крупнейшее учреждение на 400 коек, в ковидный период переоценить её было тяжело, она пролечила 34,5 тысячи детей. На сегодняшний момент уже благодаря её работе, — полноценно она начала работать в начале 2023 года, — у нас снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней больше чем на 18%», — сказал Бусаргин.
Он подчеркнул, что в регионе в 2024 году ввели областной клинический противотуберкулёзный диспансер и корпус областной детской клинической больницы. Также, по словам губернатора, в Саратовской области за два года было создано пять сосудистых центров.
«В целом благодаря национальному проекту, инициированному вами, программе первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, приобретению тяжёлого оборудования у нас наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5 процента, на 12,5 процента — органов дыхания и на 18 процентов — смертности от инфекционных заболеваний», — добавил губернатор.