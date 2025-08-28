Губернатор Саратовской области доложил Путину о снижении смертности

«Областная инфекционная больница. Крупнейшее учреждение на 400 коек, в ковидный период переоценить её было тяжело, она пролечила 34,5 тысячи детей. На сегодняшний момент уже благодаря её работе, — полноценно она начала работать в начале 2023 года, — у нас снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней больше чем на 18%», — сказал Бусаргин.