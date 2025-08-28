Под Геленджиком лесной пожар заблокировал 23 человека на нудистском пляже

На Кубани на побережье Черного моря произошел крупный лесной пожар, его площадь увеличилась почти до 17 гектаров. Более 20 отдыхающих оказались в огненной ловушке на нудистском пляже под Геленджиком, их смогли вывезти в безопасное место только на катере. Кроме того, эвакуировали одну из баз отдыха. Причиной пожара стало падение украинского беспилотника. К тушению привлекли не только вертолет, но и самолет Бе-200.